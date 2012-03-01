За порядком на выборах будут следить 380 тысяч полицейских

Более 380 тысяч полицейских обеспечат общественный порядок на президентских выборах 4 марта. Им помогут 30 тысяч дружинников и еще столько же представителей ЧОП, заявил замглавы МВД России Александр Горовой.

По словам заместителя министра, за день до голосования все 94 тысячи 332 избирательных участка проверят кинологи с собаками. Помимо этого, участки обследуют с помощью специальных технических средств, передает Интерфакс. Как заявил Горовой, на участках будут применяться металлодетекторы. "После проверки на участках будет выставлена круглосуточная охрана, которую мы снимем только после того, как увезут избирательные бюллетени", - сказал заместитель министра.