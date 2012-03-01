В Мавзолее Ленина проведут профилактические работы

В Москве на период с 1 по 10 марта будет закрыт Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены.Причина - проведение профилактических работ. Последние аналогичные работы проводились в Мавзолее в 2011 году.

По данным ФСО, Мавзолей вождя СССР обычно закрывают на профилактику раз в 1,5-2 года. Специалисты проводят биохимические работы по сохранению забальзамированного тела Владимира Ленина, передает Интерфакс. Напомним, тело Ленина было забальзамировано в 1924 году. Благодаря новейшим достижениям науки тело может сохраняться неопределенно долгое время.