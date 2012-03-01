К уголовной ответственности смогут привлекать уже с 12 лет

Госдума РФ рассматривает законопроект, который предлагает привлекать к уголовной ответственности с 12 лет. С этого возраста подростков, совершивших наиболее жестокие преступления, предлагается отправлять в колонии.



Идею о понижении возрастной планки для привлекаемых к уголовной ответственности вынес на обсуждение председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин, пишет в четверг газета РБК daily.



Согласно новому законопроекту, по составам преступлений, за которые сейчас привлекают с 16 лет, предлагается отправлять за решетку с 14 лет. А за те преступления, за которые сейчас наказывают с 14 лет (убийство, похищение человека, кража, захват заложника, изнасилование и другие насильственные и имущественные преступления), планку предлагается понизить до 12 лет.

Однако к данной инициативе правозащитники относятся неоднозначно.

