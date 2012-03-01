В России уголовную ответственность могут ввести с 12 лет

В Госдуме работают над законопроектом о снижении возраста, с которого можно будет отправлять в колонии. За наиболее жестокие преступления предлагается привлекать к ответственности с 12 лет, а за все остальные - с 14 лет.



Первым идею о понижении возрастной планки для привлекаемых к уголовной ответственности выдвинул председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин.

По составам преступлений, за которые сейчас привлекают с 16 лет, предлагается отправлять за решетку с 14 лет. С 12 могут привлекать за убийство, похищение человека, кражу, захват заложника, изнасилование и другие насильственные и имущественные преступления.

Преступность среди несовершеннолетних по статистике правоохранительных органов в целом снижается, но при этом поражает жестокость малолеток, которых привлечь сегодня по закону нельзя.

Идею уже поддержали и в Министерстве внутренних дел. "Мы на практике встречаем 12-13-летних отморозков, которым сам бог велел за решеткой сидеть. Они же внаглую усмехаются над нами, прознав от старших товарищей, что малолеток нельзя привлечь", - сказал «РБК» источник в МВД РФ.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов считает, что понижение возраста - это чрезмерная мера. По его мнению, "надо говорить о мерах не уголовно-правового характера, а профилактического". "Мы же не выявляем причин до конца, почему дети совершают особо тяжкие преступления, а рубим по головам уже после", - делится своим мнением П. Астахов.















