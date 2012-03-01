Московские власти не позволят устраивать в городе второй "майдан", заявил мэр столицы Сергей Собянин. Никакие палатки в городе разбиваться не будут.



"Никто не против ни митингов, ни шествий, если это не мешает жизни горожан. Мы предоставляем площадки - чтобы высказаться - всем желающим", напомнил он, отметив, что "майдана" точно не будет".

Собянин также считает, что "массовость политических акций преувеличена", сообщает «Интерфакс». Лазерное шоу на Воробьевых горах собрало 800 тысяч человек, если "все митинги вместе сложить - это шоу их перекрывает".



