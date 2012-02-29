40 млн рублей ушло налево при строительстве музея оружия в Туле

В Туле в среду возбуждено уголовное дело на бывшего директора Тульского государственного музея оружия, который проглядел, что подрядчики, строившие новое здание федерального музея обокрали бюджет на 40 млн руб.

Строительство нового здания музея оружия в Туле ведется более 10 лет - с 2000 года. Оно финансируется за счет государственных капвложений. За это время было выделено около миллиарда рублей.

По версии следствия, подозреваемый на посту директора музея с января по декабрь 2010 года при расчете договорной цены на работы по строительству нового здания музея "допустил необоснованное применение индексов изменения затрат к стоимости строительно-монтажных работ".

"Ненадлежащее исполнение подозреваемым должностных обязанностей повлекло причинение ущерба федеральному бюджету на сумму свыше 40 миллионов рублей", - сообщает пресс-служба СУСК по Тульской области, передает РИА Новости.

Экс-директору предъявили обвинение в халатности. Следствие уточняет обстоятельства совершенного преступления.

Тульский государственный музей оружия родился при казенном оружейном заводе, основанном указом Петра I в 1712 году, и его коллекция складывалась с 1724 года. Он включен в сборник "100 великих музеев мира".