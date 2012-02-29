Большинство россиян считают Киркорова и Чехову секс-символами страны
29 февраля 2012, 19:49 [ «Аргументы Недели» ]
В феврале проводился всероссийский социологический опрос. Граждан просили определить, кто является, по их мнению, "секс-символом" России.Первое место наши соотечественники присудили Ф. Киркорову.
Как показал опрос, он пользуется наибольшей популярностью среди граждан в возрасте 40-54 лет, женщин, малообеспеченных граждан и жителей Москвы.
В первой пятерке самых сексуальных мужчин также Тарзан (Сергей Глушко, муж певицы Наташи Королевой), премьер Владимир Путин, бизнесмен Михаил Прохоров и певец Николай Басков.
Среди 30 мужских секс-символов значатся в основном представители эстрады и шоу-бизнеса, но есть и политики - лидер ЛДПР Владимир Жириновский и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.
По данным социологов, на первом месте среди женских секс-символов стоит телеведущая Анфиса Чехова, которая наиболее популярна у мужчин в возрасте 25-39 лет, с высшим образованием, высоким потребительским статусом и проживающих в крупных городах.
В первую пятерку самых сексуальных женщин страны вошли еще четыре певицы - Вера Брежнева, Анна Семенович, Алла Пугачева и Жанна Фриске, в списке также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.