Большинство россиян считают Киркорова и Чехову секс-символами страны

В феврале проводился всероссийский социологический опрос. Граждан просили определить, кто является, по их мнению, "секс-символом" России.Первое место наши соотечественники присудили Ф. Киркорову.



Как показал опрос, он пользуется наибольшей популярностью среди граждан в возрасте 40-54 лет, женщин, малообеспеченных граждан и жителей Москвы.



В первой пятерке самых сексуальных мужчин также Тарзан (Сергей Глушко, муж певицы Наташи Королевой), премьер Владимир Путин, бизнесмен Михаил Прохоров и певец Николай Басков.

Среди 30 мужских секс-символов значатся в основном представители эстрады и шоу-бизнеса, но есть и политики - лидер ЛДПР Владимир Жириновский и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.



По данным социологов, на первом месте среди женских секс-символов стоит телеведущая Анфиса Чехова, которая наиболее популярна у мужчин в возрасте 25-39 лет, с высшим образованием, высоким потребительским статусом и проживающих в крупных городах.

В первую пятерку самых сексуальных женщин страны вошли еще четыре певицы - Вера Брежнева, Анна Семенович, Алла Пугачева и Жанна Фриске, в списке также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.



