Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский обнародовал "февральские" тезисы под заголовком "Как поменять власть в России: основные задачи оппозиции". Текст статьи, в которой изложены семь задач "для Болотной", размещен на сайте пресс-центра Ходорковского.



Ходорковский, который отбывает наказание в сегежской колонии, считает, что в числе приоритетных задач оппозиции, решение которых позволило бы ей претендовать на власть - это полное "исключение возможности радикальных сценариев типа "штурма Кремля". Главное - не допустить раскола в своих рядах и не прекращать мирных массовых акций. И идти в регионы – сильные фигуры оппозиции смогут участвовать в выборах губернаторов.

"В случае, если подобный сценарий будет запущен, окажется дискредитирована как сама идея массового протеста, так и технология выбивания из власти уступок путем последовательного ненасильственного давления", - пишет Ходорковский. "Силовой путь - мечта радикалов из путинского окружения", - утверждает экс-глава ЮКОСа, сообщает «Интерфакс».





