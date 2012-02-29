Анна Нива: как меня выдворяли из России

Французская журналистка Анна Нива, выдворенная из России в начале февраля, рассказала, как это происходило.

Она находилась в гостиничном номере во Владимире, когда ей позвонила портье и попросила спуститься вниз под предлогом, будто хочет что-то спросить.

"Увидев пятерых суровых мужчин у стойки портье, я поняла, что следовало остаться в номере", - вспоминает Нива.

Двое мужчин представились сотрудниками ФМС и заявили, что Нива нарушила закон. Ее привезли в отделение ФМС и отпустили только незадолго до полуночи, после четырехчасового допроса. Некий чиновник ей сообщил, что она встречается с оппозицией, что официальная цель поездки не совпадает с реальными действиями, что ее оштрафуют, визу аннулируют и обяжут в трехдневный срок покинуть страну.

"Никогда за 10 лет журналистской работы в постсоветской России - в том числе в течениеhttp://www.argumenti.ru/adminnew/# 8 лет, когда я жила там и освещала войну в Чечне, - власти не предъявляли мне обвинений, влекущих за собой столь серьезные последствия", - пишет Нива, сообщает inopressa.ru.

Когда случившееся получило огласку, глава ФМС признал ошибку, российский посол принес извинения перед Нива и пригласил ее оформить новую визу.

Анна не может понять, почему владимирские чиновники так обошлись с ней: "Может быть, они выполняли указания? Или я стала жертвой "совпадения"? Они просто проверяли, чем я занята, или хотели меня припугнуть? Или и то и другое сразу?"

Ранее "АН" писали: По факту выдворения из России французской писательницы Анн Нива за "нарушение визового режима" началась служебныя проверка УФМС РФ.



