Один из обвиняемых по делу об убийстве журналистки Анны Политковской дал показания о том, что заказчиками преступления могли быть скрывающиеся в Лондоне от российского правосудия бывший эмиссар чеченских боевиков Ахмед Закаев и бизнесмен Борис Березовский. Специально для «АН» на вопрос «Верите ли вы, что Березовский заказал убийство Политковской?» отвечают…

Александр Хинштейн, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции:

«Нужно дождаться…»

- Верю или не верю - об этом пока рано говорить: показания подследственного нельзя воспринимать как состоявшийся факт. Нужно дождаться, пока следствие закрепит или не закрепит эти показания. Но меня, честно говоря, такой расклад не удивит. Вскоре после событий, несколько лет назад, генпрокурор предположил, где надо искать заказчиков убийства Анны Политковской: в Великобритании. Фамилии он не называл, но был понятно, кто имеется в виду...

Александр Политковский, тележурналист:

«Есть собственная версия, основанная и на ощущениях»

- Конечно, не верю. В последнее время «лондонских сидельцев», особенно Березовского, обвиняют во всех напастях. Это же просто смешно! Наверное, советчики кандидата в президенты додумались: для пущего пиара выдать нечто именно накануне выборов. Но мысль о чувствах семьи им и в голову не приходит! Каково маме, детям и мне видеть, как Аню используют в каких-то играх?.. Семья внимательно следит за ходом расследования, и у нас есть собственная версия, основанная и на доказательствах, и на ощущениях. Убийцы действовали нагло, и об этом говорит хотя бы короткая схема передачи денег - обычно такое скрывают гораздо тщательнее. Да, следствие достаточно близко подошло к заказчику, но почему главный персонаж в организации убийства находится под домашним арестом? Неприятно, когда гибелью Ани манипулируют. Так же неприятно, когда из нее делают икону. Аня была нормальным человеком, как и мы все.

Тельман Гдлян, бывший старший следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР:

«Учитывая характер этого человека…»

- Там ведь не только Березовский, в эту компашку включают и Закаева. С одной стороны, Березовскому не было резона «заказывать» Политковскую. Ведь ему выгоднее иметь рупор, чтобы внутри России проводить свою политику. Но, учитывая характер этого человека: старого, давнего и замшелого интригана Березовского, который не остановится ни перед чем для того, чтобы иметь свою экономическую или политическую выгоду, теоретически можно допустить, что он мог пойти на очередную подлость. То есть, путем убийства известной журналистки, одного из главных пишущих оппонентов Кремля, взбудоражить общественное мнение (главным образом, демократическое) и очернить страну. Здесь есть и еще один аспект: выгода этого обвиняемого. Возможно, дав такие показания, он получил некие оговоренные заранее преференции. Но ведь эти показания ничем не подтверждаются и могут лопнуть на любой стадии следствия, как мыльный пузырь.