Медведев подписал закон о кастрации педофилов

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон, предусматривающий ужесточение наказания для педофилов-рецидивистов вплоть до пожизненного заключения, химической кастрации и запрета на условное осуждение за насилие над ребенком младше 14 лет.



Госдума 7 февраля 2012 года приняла изменения в Уголовный кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях усиления ответственности за преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних. 22 февраля их одобрил Совет Федерации.



