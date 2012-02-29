Депутат Госсовета Горного Алтая Умат Князев заявил, что строительство газопровода через плато Укок, - это "моральное насилие над людьми".Укок — плоскогорье на крайнем юге Республики Алтай, на стыке государственных границ Казахстана, Китая, Монголии и России.

В целом Укок является реликтом высоко приподнятой холмисто-западинной и грядово-западинной поверхности выравнивания с преобладающими абсолютными высотами в 2200—2500 м, над которой в среднем на 500—600 м возвышаются горные хребты. Большая часть Укока входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 1993 году группа новосибирских археологов обнаружила в кургане Ак-Алаха-3 в долине реки Ак-Алаха хорошо сохранившуюся в ледовой линзе мумию молодой женщины. Ныне эта мумия известна как "принцесса Укока", или Алатайская принцесса, хотя в действительности женщина происходила из средних слоев пазырыкского общества.

В августе 1994 года южная часть плоскогорья общей площадью 2542 кв. км была объявлена Зоной Покоя "Укок". 23 мая 2005 года охраняемая территория была воссоздана в форме природного парка.

Строительство газопровода в этом «святом месте» планирует осуществить госкорпорация "Газпром". "Укок - это святое место, которое нельзя трогать. Территория Алтая сакральна. После строительства ни о какой сакральности говорить будет нельзя", - цитирует слова депутата корреспондент "НацАкцента". Круглый стол, посвященный проблемам строительства газопровода, проводился 29 февраля через видеомост в Москве и Томске.

Лидер духовного объединения "Белая вера" Акай Кине, живущий в районе плато, заявил, что Укок - это духовный центр, который призваны охранять алтайцы. По мнению Кине, если его нарушить "отрицательные последствия распространятся на весь земной шар". Кине отметил, что слово "укок" с алтайского переводится как "кладезь, сундук, который нельзя открывать".

Лидер алтайцев сравнил "битву за Укок" с битвой за Москву в ходе Великой Отечественной войны. По словам лидера духовного объединения, алтайцы готовы пойти на любые формы мирного протеста, чтобы защитить сакральное место: пикеты, митинги, голодовки вплоть до "живого щита" на пути разгаботчиков.

Член Рабочей группы ООН по вопросам прав человека и транснациональным корпорациям Павел Суляндзига заявил, что "Газпром" уклоняется от цивилизованного диалога, который предполагается даже в силу участия России в данной рабочей группе ООН. "Газпром" ведет себя как слон в посудной лавке", - подчеркнул Суляндзига. По его мнению, корпорации должны уважать права тех, на чьих исконных землях они собираются вести бизнес.

В круглом столе приняли участие специалисты в самых различных областях. Они отметили, что Укок является не только сакральным центром алтайцев, но и уникальным природных, культурным и археологическим заповедником. Эксперты привели множество доводов против строительства через плато: экологические, геологические, географические, этнологические, археологические, культурные, социальные, демографические, правовые, политические, экономические.

Участники мероприятия рассказали, что существует три альтернативных варианта доставки газа в Китай: строительство газопровода через Казахстан или Монголию, а также возведение завода по производству сжиженного газа рядом с месторождениями, где он добывается. Эти варианты являются, кроме всего прочего, более дешевыми.

Но приглашенные представители профильных министерств и ведомств, а также представители "Газпрома" на мероприятие не явились, никак не обосновав отказ. Эксперты отметили, что государство не приводит ни одного разумного довода в пользу строительства газопровода через Укок, ссылаясь только на меморандум о поставках газа, подписанный с Китаем в 2009 году.

Представитель "Гринпис России" Михаил Крейндлин подчеркнул, что Китай не возражал против альтернативных вариантов прокладки газопровода, которые к тому же уменьшили бы затраты и не нарушили экологический баланс территорий, прилегающих к китайской границе.

Эксперты высказали предположение, что настаивание властей на строительстве через Укок связано с одной стороны, с внешнеполитическими интересами руководства страны, а с другой, с коррупцией на разных уровнях.

В августе 2011 года "Газпром" уже начал проектно-изыскательные работы, которые признаны прокуратурой незаконными. Работы будут продолжены в 2012 году.