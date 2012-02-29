Выдача загранпаспортов с отпечатками пальцев начнется в 2013 году

Загранпаспорта, содержащие отпечатки пальцев, массово выдавать начнут в 2013 году. Об этом заявил начальник управления организации визовой и регистрационной работы ФМС России Александр Аксенов.



Однако, выдача паспортов необязательно начнется с 1 января, точная дата пока неизвестна. Эксперимент по выдаче таких паспортов уже проводился в Санкт-Петербурге.

Внедрение в России биометрических загранпаспортов, содержащих информацию об отпечатках пальцев их владельцев, отложено не в первый раз. Главной причиной задержки ранее явилось отсутствие нормативно-правовой базы для введения такого документа. Технологически же процесс уже отработан, сообщает travel.ru . Процесс выглядит следующим образом. Первый шаг - сканирование заполненной гражданином анкеты на загранпаспорт. Второй - фотографирование заявителя (при этом аппаратура автоматически фокусируется на лице и определяет центр зрачков). И, наконец, третий - сканирование отпечатков указательных пальцев на обеих руках. Процедура снятия отпечатков пальцев будет добровольной. У россиян останется возможность оформить один из трех видов загранпаспортов.







