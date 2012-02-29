На четырех полуэкспрессных маршрутах Москвы для пассажиров будут организованы дополнительные остановки. Подробные схемы движения представлены на сайте департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.



Дополнительные остановки появятся на маршрутах N901, N 902, N 903, N 904. Данная мера вызвана тем, что жители столицы неоднократно обращались с предложениями предусмотреть дополнительные остановки на указанных маршрутах. С введением дополнительных остановок значительно увеличится пассажиропоток, считают в департаменте.



