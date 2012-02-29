Предварительное следствие по делу экс-губернатора Дудки завершено

Следствие завершило расследование дела экс-губернатора Тульской области Вячеслава Дудки. Бывший глава региона обвиняется в получении крупной взятки. Обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами дела, после чего оно будет передано в суд, передает РАПСИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дудке по решению суда находится под домашним арестом. Согласно Уголовному кодексу РФ, ему может грозить от пяти до десяти лет заключения и штраф в крупном размере.

Напомним, следствие обвиняет Вячеслава Дудку в том, что весной 2010 года он вместе с директором департамента имущественных и земельных отношений Тульской области Виктором Волковым за взятку в 40 миллионов рублей предоставил компании земельный участок в 2,5 гектара в Туле под строительство гипермаркета.

В середине февраля стало известно, что следствие предъявило обвинение и самому управляющему директору ЗАО "Корпорация "ГРИНН"" Дмитрию Добрынину, якобы взятку Дудке.Следствием установлено, что директор государственного учреждения "Тульские парки" Андрей Степанов выступал посредником в получении денег от Добрынина, передает РИА Новости.

Степанов подозревается в том, что получил всю сумму от Добрынина и хранил ее у себя. Как установило следствие, 6 января 2011 года он выдал 40 миллионов рублей сотрудникам УФСБ России по Тульской области, занимавшимся расследованием этой истории.