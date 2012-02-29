ЦИК порекомендовал избирателям, как вести себя перед веб-камерами

Секретарь Центральной избирательной комиссии России Николай Конкин призвал избирателей достойно вести себя на избирательных участках в день голосования 4 марта, ведь помещения теперь будут оборудованы веб-камерами.

"Нужно вести себя так, чтобы не было стыдно за свое поведение", — сказал он, напомнив, что с помощью видеонаблюдения избирателей могут увидеть друзья, родственники и знакомые.

При этом секретарь Центризбиркома подтвердил, люди, которые будут намеренно кривляться перед камерами, не могут быть привлечены к административной ответственности, передает ИТАР-ТАСС.

Выборы президента РФ назначены на 4 марта. В них примут участие пять кандидтов: председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, предприниматель Михаил Прохоров, кандидат от "Единой России" премьер-министр Владимир Путин.