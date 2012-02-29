Более 90 тысяч избирателей уже досрочно проголосовали

Досрочным голосованием на выборах президента РФ охвачено уже более 91 тысяч избирателей. Об этом сообщил сегодня секретарь ЦИК РФ Николай Конкин. Для досрочного голосовния осталось четыре дня.



В общей сложности досрочным голосованием могут быть охвачены 158 тыс человек, что составляет чуть более 0,1 процента от общего числа избирателей.

Досрочное голосование организовано для жителей отдаленных и труднодоступных местностей, оленеводов, вахтовиков, метеорологов, моряков, находящихся в плавании. Организуется досрочное голосование и в ряде зарубежных стран, где 4 марта не является выходным днем.