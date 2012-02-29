В Петербурге для избирательных участков закупили 70 мобильных генераторов

ОАО "Ленэнерго" перейдет на усиленный режим работы в преддверии президентских выборов 4 марта, сообщила пресс-служба компании.



"C 2 по 5 марта в период подготовки и проведения выборов президента РФ ОАО "Ленэнерго" будет работать в усиленном режиме", - говорится в сообщении. В указный период оперативные и ремонтные бригады энергетиков будут работать круглые сутки.



В пресс-службе отметили, что компания дополнительно закупила 70 мобильных генераторов для надежного электроснабжения избирательных участков. Всего же в филиалах компании находится 227 резервных

бензогенераторов.



Кроме того, перед выборами был проведен дополнительный мониторинг надежности схем электроснабжения каждого избирательного участка в зоне ответственности ОАО "Ленэнерго". Также сотрудники компании провели 12 противоаварийных тренировок по ликвидации технологических нарушений, влияющих на электроснабжение помещений для голосования, с подключением резервных источников питания.