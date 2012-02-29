Президент туристической компании "Ланта-тур" Людмила Пучкова опровергла сообщения о закрытии фирмы. Она пояснила, что руководство было вынуждено распустить сотрудников, так как не может держать их на рабочих местах без заработной платы.

Российский союз туриндустрии сообщил, что сейчас глава "Ланта-тур" ведет переговоры с потенциальным инвестором, передает Интерфакс. "Как только инвестор будет определен, компания продолжит работу, и мы заново наберем штат", - сказала Пучкова.

"АН" сообщали, что накануне утром руководство "Ланта-тур вояж" собрало всех оставшихся в фирме сотрудников - около 50 человек из 300, которые работали в центральном офисе до момента краха туроператора в конце января, и заявило о закрытии компании.

Во вторник первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович сообщил журналистам, что ущерб, причиненный клиентам "Ланта-тур вояж", составил около 300 млн руб. Он уточнил, что в страховую компанию "Ингосстрах" уже поданы претензии от туристов, которые не смогли поехать на отдых из-за приостановки деятельности туроператора, на общую сумму более 200 млн руб. А гражданская ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств "Ланта-тур вояж" застрахована в "Ингосстрахе" на 100 миллионов рублей.

Гром над туристами, купившими путевки у "Ланта-тур вояж" грянул в ночь на субботу 28 января. Люди промаялись в Домодедово и Шереметьево полсуток в ожидании вылета на отдых, а утром их отправили по домам.