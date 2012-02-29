Объем работ по ликвидации последствий "ледяного дождя", который прошел в Подмосковье в декабре 2010 года, настолько большой, что их планируется закончить лишь к 2015 году. "Ледяной дождь"привел к обледенению линий электропередачи и падению деревьев.

Обрывы проводов привели к тому, что без электричества остались многие населенные пункты Подмосковья.

"В 2011 была проведена очень большая работа компаниями, которые отвечают за электроснабжение. Хотелось бы отметить, что многое они уже сделали, но последствия ледяного дождя невозможно ликвидировать в течение одного года", - сказал заместитель председателя правительства Московской области Василий Громов.

Все электросетевые компании планируют привести в порядок свое хозяйство только через три года, программа по вырубке деревьев вдоль трасс высоковольтных линий тоже рассчитана на три года.

Сейчас стараются не выпиливать деревья полностью, пытаются найти какие-то другие способы. Например, как-то их подравнивать, чтобы они не доставали до линий электропередачи. Также проводятся работы по замене неизолированных проводов на изолированные. Все это будет выполняться на территории области до 2015 года.

Кроме того, по словам Громова, на случай "ледяного дождя" электроснабжающими организациями были дополнительно приобретены резервные источники электроснабжения (в ОАО "МОЭСК" закуплено 112 штук), авто- и гидроподъемники повышенной проходимости (в "МОЭСК" закуплено 38 штук, а общее количество составило 98 штук) и другая высокопроходимая техника и оборудование. Также ОАО "МОЭСК" сформировано 293 аварийные бригады, всего это 1,256 тысячи человек, сообщает РИА Новости. При необходимости может быть привлечено еще 69 бригад от подрядных организаций.



