Семья Политковской не верит в показания Павлюченкова

Близкие журналистки Анны Политковской и редакция "Новой газеты" очень сомневаются в том, что заказчиками ее убийства были живущие в Лондоне бывший эмиссар чеченских боевиков Ахмед Закаев и бизнесмен Борис Березовский.



Соответствующие показания дал подследственный Дмитрий Павлюченков.

Илья, сын Политковской, считает, что Павлюченков скажет все, что угодно ради сделки со следствием, а доказательств никаких нет. "Главное, чтобы были доказательства. Одних слов мало. Он должен это доказать определенными вещами - передача денег, звонки, встречи и так далее", - говорит Политковский, сообщает «Интерфакс».

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов считает безосновательной информацию о причастности к убийству Политковской Березовского и Закаева. Муратов напомнил, что когда по этому делу Павлюченков был основным свидетелем, он таких показаний не давал, а сейчас вдруг «прозрел». Он просто говорит то, что от него хотят услышать, считает главред.



