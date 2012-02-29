Судья Ольга Боровкова сменила фамилию

Мировой судья Тверского суда Москвы Ольга Боровкова, выносившая решения об административном аресте оппозиционных активистов, в том числе Алексея Навального, Ильи Яшина и Сергея Удальцова, сменила фамилию.

В Мосгорсуде сообщили, что Ольга Боровкова, находящаяся под защитой из-за угрозы нападения, сменила фамилию по семейным обстоятельствам, она вышла замуж минувшей осенью. Судья взяла фамилию супруга. Теперь она Ольга Затомская.

Напомним, судью Тверского суда взяли под защиту после того, как в Интернете появились угрозы в ее адрес.