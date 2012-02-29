Депутаты Госдумы России впадут на час в детство сегодня

В Госдуме накануне прошёл "правительственный час", посвящённый подготовке к войне, а в среду с 13.00 запланирован "детский", нацеленный на мир. В стенах главного заксобрания России пройдет финал IV конкурса детского анималистического рисунка "Красота дикой природы".

Маленьких художников и их родителей будут чествовать депутаты Государственной Думы, художники, ученые, общественные деятели, представители СМИ, в том числе "Медицинской газеты", ведь лучшие картины участников конкурса будут уже традиционно направлены в детские больницы, чтобы помогать в исцелении исходящим от них добром.

Анималистический жанр живописи, посвящённый животным и раскрывающий их красоту, считается одним из наиболее сложных в искусстве. Председатель жюри - Никас Сафронов - один из самых известных современных российских художников, одинаково успешно работающий во многих жанрах.

Конкурс традиционно поддерживается депутатами Государственной Думы России, поэтому ранее уже трижды в стенах Высшего законодательного органа власти страны проходило награждение его победителей.

Организационное содействие в проведении этого мероприятия оказывают Фонд развития международных связей "Добрососедство" и Общественно-консультативный совет при УФМС России по Москве.

В этот раз в конкурсе приняли участие более 3500 учащихся художественных школ со всех регионов России и из-за рубежа. Жюри конкурса назвало 22 победителя в 4-х возрастных номинациях, которые, совместно с родителями, примут участие в церемонии награждения в стенах Старого здания Госдумы в среду днём, передает пресс-служба Госдумы.

Среди награждаемых Полина Бочарникова из астраханских Харабалей, Варвара Долгашева из Великих Лук на Псковщине, Светлана Карабельникова из Тамбовской области, Валерия Вдовиченко и Вячеслав с Юлией Колесниковы из Дзержинска Нижегородчины, Диана Крылова и Ирина Николаева из Москвы, Елизавета Радченко из Сочи на Кубани, Елена Репко из Астрахани, Анна Сиркина из подмосковного Сергиева-Посада, Евгений Яковлев из чувашских Чебоксар.