Полицейские, отразившие нападение на склад в Химках, получат награды

Начальник подмосковного главка МВД РФ Николай Головкин сообщил, что полицейские, участвовавшие в операции по задержанию преступников, совершивших вооруженный налет на склад в Химках, будут награждены.

"АН" сообщали, что в ночь на среду в подмосковных Химках была совершена попытка вооруженного разбойного нападения на офисно-складские помещения, расположенные по адресу: улица Заводская, дом 15.

У оперативников была информация о готовящемся нападении на склад. Они устроили засаду. При задержании бандиты оказали жесткое сопротивление, завязалась перестрелка. В ходе ответной стрельбы пять преступников были убиты. Легкие ранения получил один сотрудник спецназа. Он госпитализирован.

Полицейским удалось задержать троих бандитов.На место ЧП прибыли начальник ГУ МВД РФ по Московской области Николай Головкин, начальник подмосковной полиции Виктор Ищенко и руководитель областного уголовного розыска Никита Ермолаев, передает РИА Новости. По словам Головкина, сотрудники, которые провели эту блестящую операцию, будут поощрены. "Оценим вклад каждого и представим к наградам", - сказал он.