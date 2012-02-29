Жену ушедшего в отставку губернатора Приморского края Сергея Дарькина актрису Ларису Белоброву волнует судьба международного кинофестиваля "Меридианы Тихого".

Президент РФ Дмитрий Медведев 28 февраля принял досрочную отставку по собственному желанию губернатора Приморья Сергея Дарькина.

Врио главы региона до утверждения нового губернатора края назначен ректор Дальневосточного федерального университета Владимир Миклушевский.

Белоброва заявила, что в связи с отставкой супруга не драматизирует ситуацию, а воспринимает ее как один из этапов семейной жизни. По ее словам, в "происшедшем нет ничего из рук вон выходящего", передает РИА Новости.

"Сергей проработал на этом посту достаточно много лет, а это целый кусок жизни", - сказала жена экс-губернатора. По словам актрисы, ее волнует судьба кинофестиваля "Меридианы Тихого", который девять лет организовывала и спонсировала администрация Приморского края. Она не знает, будут ли выделяться деньги на последующие кинофестивали. "Меня волнует это детище, я человек культуры, и для меня это очень важно, и если с фестивалем что-то случится, будет очень жаль",- сказала Белоброва.

Согласно данным, опубликованным на сайте администрации региона, губернатор Приморского края Сергей Дарькин в 2010 году заработал около 3,5 миллиона рублей, в то время как доход его супруги - актрисы краевого театра Ларисы Белобровой - составил около 1,1 миллиарда рублей.

Жена губернатора владеет земельным участком площадью более 5 тысяч квадратных метров, двухкомнатной квартирой площадью 30,9 квадратных метра, дачей площадью 498,5 квадратных метра и двумя автомобилями японского производства Toyota Land Cruiser 1996 года выпуска.