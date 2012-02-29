Павлюченков назвал заказчиками убийства Политковской Закаева и Березовского

Дмитрий Павлюченков назвал заказчиками убийства обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской бывшего эмиссара чеченских боевиков Ахмеда Закаева и опального олигарха Бориса Березовского.

Экс-начальник отделения оперативно-поискового управления ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков обвиняется в убийстве журналистки. Накануне стало известно, что Следственный комитет РФ завершил основные следственные действия по делу Павлюченкова.

Подполковник Павлюченков дал показания о том, что заказчиками громкого преступления являлись Закаев и Березовский, у которых с журналисткой был конфликт. В рамках досудебного соглашения Дмитрий Павлюченков готов дать показания и по делу об убийстве редактора журнала Forbes в России Пола Хлебникова, пишет "Коммерсантъ".

По словам адвоката бывшего подполковника МВД Карена Нерсисяна, Павлюченков не говорил, что точно знает имена заказчиков. Павлюченков сказал, что знает о них от других лиц, в том числе чеченского "авторитета" Лом-Али Гайтукаева. По версии следствия, он был организатором убийства Политковской. В 2006 году летом он получил от заказчиков на организацию убийства журналистка 150 тысяч долларов. Деньги были выделены Дмитрию Павлюченкову на организацию слежки за журналисткой. Экс-милицейский начальник привлек сотрудников оперативно-поискового управления ГУВД.

По версии следствия, часть денег досталась бывшему сотруднику центрального регионального управления по борьбе с организованной преступностью МВД РФ Сергею Хаджикурбанову. Хаджикурбанов осенью освободился из заключения и сразу возглавил преступную группу, подготовившую и реализовавшую заказ на устранение журналистки. В эту группу входили братья Махмудовы - Джабраил, Ибрагим и Рустам.

Павлюченков привлек подчиненных и выяснил адрес, по которому проживала Анна Политковская, и ее распорядок дня. 7 октября 2006 года в лифте дома на Лесной улице Рустам Махмудов, как установило следствие, застрелил журналистку. В ходе следствия подполковник сообщил, что по его данным, убийство Анны Политковской связано с конфликтом, который произошел у нее с Ахмедом Закаевым и Борисом Березовским в Лондоне.Но других подробностей он не знает. Лом-Али Гайтукаев не посвящал его в детали.

Адвокат Павлюченкова подчеркнул, что склонен серьезно относиться к показаниям своего подзащитного. "Следователи их тщательно проверяют и перепроверяют, — отметил он.