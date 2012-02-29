ГИБДД РФ: 8,8 тысяч пешеходов погибли под колесами автомобилей

Состояние аварийности на территории Российской Федерации по итогам 2011 года свидетельствует о том, что меры, принимаемые в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, не достигают желаемых результатов.

По результатам прошлого года смертность в ДТП на российских дорогах выросла на 5,2%. При этом общее количество дорожных аварий увеличилось не столь значительно. В связи с этим глава российской Госавтоинспекции Виктор Нилов подверг критике своих подчиненных.

"Нилов отметил, что состояние аварийности на территории РФ по итогам 2011 года свидетельствует о том, что меры, принимаемые в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, не достигают желаемых результатов", - отмечается в сообщении Госавтоинспекции. Руководителям ГИБДД субъектов особое внимание предложено уделить совершенствованию деятельности ДПС.

По данным ГИБДД, которые были обнародованы в рамках видеоконференции с руководителями региональных подразделений ведомства, в прошлом году на российских дорогах погибли 8,8 тысяч пешеходов и почти 62 тысячи ранены. Каждый четвертый наезд на пешехода совершен на пешеходных переходах. В каждом третьем происшествии выявляются недостатки в обустройстве пешеходных переходов.

Более трети (34%) наездов на пешеходов на "зебрах" совершены в темное время суток, более половины пострадавших в таких ДТП погибли. В условиях недостаточного, отсутствующего или неисправного освещения совершается каждый пятый наезд на пешехода.

Участники видеоконференции затронули также вопрос детского травматизма на дорогах. По данным ГИБДД, в январе текущего года на дорогах страны погибли 53 ребенка и свыше тысячи пострадали.