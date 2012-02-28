Полицию обязали очистить российские улицы от алкашей и наркоманов

Российским полицейским вменили в обязанность подбирать людей в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения с улиц и из вокзалов, чтобы предупредить угрозу их жизни и здоровью, в частности, доставлять их в медучреждения, следует из приказа МВД.

Речь в приказе, который будет опубликован в среду в "Российской газете", идет о гражданах, находящихся на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, на транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах и других общественных местах в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, неспособных самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, передает РИА Новости.

Согласно документу, полицейские обязаны выявлять пьяных, вызывать бригаду "скорой помощи", при необходимости самостоятельно оказывать им первую помощь. Если бригада "скорой помощи" не может доставить пьяного в медучреждение, сотрудники полиции должны доставить его в больницу на служебном транспорте.

Также полицейские, доставившие нетрезвого гражданина в больницу, обязаны обеспечивать безопасность медработников.

Если показаний к госпитализации нет, нетрезвые граждане, совершившие правонарушения, доставляются сотрудниками полиции в дежурные части территориальных органов МВД России.