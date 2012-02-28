За пожар на энгельской свалке наказали директора

В Саратовской области во вторник начальника полигона твёрдых бытовых отходов ООО "Мехуборка-Саратов", который расположен в 8 километрах от города Энгельса, привлекли к административной ответственности за "дымовую завесу", устроенную им горожанам.

20 февраля там произошло самовозгорание мусора, передает портал "Страна советов". По данному факту государственные инспекторы по охране природы на начальника полигона составили протокол об административном правонарушении.

В середине декабря ООО "Мехуборка-Саратов" выиграло тендер на использование муниципльного полигона ТБО в течение 15 лет, заплатив за аренду 1 млн рублей с копейками. Теперь директора обвиняют в несоблюдении экологических требований при обращении с отходами производства и потребления. За это нарушитель заплатит штраф в 10 тысяч рублей.