Жириновский обвинил Пугачеву в продажности, а Алла назвала его клоуном

На съемках программы Владимира Соловьева "Поединок" лидер ЛДПР Владимир Жириновский наорал на певицу Аллу Пугачеву, которая выступала в качестве доверенного лица Прохорова, и пообещал в случае своей победы на выборах вытирать об нее ноги.



Жириновский первым дело обвинил ее в продажности: "Вы, артисты, как последние проститутки ложитесь под любого руководителя за деньги!". А дальше пообещал, что как только въедет в Кремль, все артисты будут лежать у его ног, а он будет плевать на них и вытирать ноги. При этом Жириновский назвал Аллу Пугачеву «певичкой».



Примадонна на это с достоинством ответила, что ведет себя как певица, а не певичка. Она назвала Жириновского "позором страны", сказав: "Я думала, что вы кружевник, политик, хитрый человек, а вы просто клоун и псих".

Когда Пугачева попыталась перебить Жириновского, а ведущий программы предупредил ее, что сейчас "по закону" время его выступления, лидер ЛДПР заявил: "Она не понимает этого, она законов не читает. У нее закон один – менять мужей каждые пять минут".



"Жириновский против Прохорова. К обязательному просмотру. Столкновение Жириновского и Пугачевой станет классикой", - охарактеризовал передачу в своем твиттере Соловьев. Глава предвыборного штаба Прохорова Антон Красовский в Facebook заметил, что "никогда не видел, чтоб так хамили Алле Борисовне".



В пресс-службе Прохорова утверждают, что вопрос завтрашнего участия в дебатах с лидером ЛДПР еще не решен. Хотя Лидер ЛДПР заявил, что его соперник на президентских выборах предприниматель Михаил Прохоров отказался участвовать с ним в дебатах на ТВЦ.