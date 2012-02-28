83-летний австралиец выловил бутылку с письмом россиян 3-летней давности

12 февраля 2009г., обогнув легендарный мыс Горн во время перехода Новая Зеландия – Мыс Горн – Фолклендские острова экипаж российской макси-яхты "Алые Паруса" отправил морское письмо. За три года бутылка с письмом пересекла Южную Атлантику и Индийский океан и добралась до Австралии.

Послание было обнаружено 12 февраля 2012 года 83-летним Майком Джорданом, профессиональным ныряльщиком недалеко от города Бичпорт на западе Южной Австралии во время охоты на лангустов. Его дочь Марианна проинформировала об этом российских яхтсменов по электронной почте, адреса которой были указаны в письме. Она же сообщила, что винзавод Джебоса Грика, на котором было произведено шампанское "The Barossa Valley", в бутылке которого мореплаватели опустили письмо в океан, находится в 4 часах езды к северу от места жительства ее отца, сообщает в понедельник Всероссийская федерация парусного спорта.

"Аргументы.ру" писали, что 9-10 февраля яхта Конюхова попала в ураган с 10-метровыми волнами и ветрами свыше 100 км в час. Но яхта прорвалась через него и 12 февраля прошла мыс Горн, который моряки всего мира называют "кладбищем кораблей".

Проделать этот путь под парусом - большое событие для любого яхтсмена, и в честь успеха предприятия команда открыла бутылку шампанского. Член экипажа яхты Фёдора Конюхова, Михаил Ельсин – преподаватель из хабаровского вуза - предложил отправить в бутылке послание. Он же составил текст, документирующий поход россиян, и закупорил его в бутылку из-под шампанского. После чего письмо было торжественно отпущено в океан, и экипаж, который состоял из восьми граждан России и одного австралийского яхтсмена Марка Макрае, проследовал на Фолкленды.

Интересный факт. Мыс Горн привычно ассоциируется с южнейшей точкой Южной Америки - как континента и части света. На самом деле примерно в 100 км к юго-западу от мыса Горн расположена группа небольших островов Диего-Рамирес, которые и являются самой южной точкой части света. Самая же южная континентальная точка — мыс Фроуорд на полуострове Брансуик.