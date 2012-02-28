В больницах Петербурга не хватает лекарств для лечения туберкулеза

Представители движения «Пациентский контроль» и благотворительного фонда «Свеча» сегодня утром вышли на пикет перед комитетом по здравоохранению Петербурга.Акция проводилась в связи с острой нехваткой лекарств для больных туберкулезом в диспансерах города.



Пикетчики держали плакат с надписью: «Если вам чихать на туберкулез, то он будет на вас кашлять». По словам члена благотворительного фонда «Свеча», полиция не заинтересовалась пикетом, а чиновники, напротив, вышли к протестующим и пообещали, что через неделю лекарства будут, причина нехватки – в изменении системы государственных закупок. Но представители движения уточняют, что речь шла о закупках, которые должны были состояться еще в начале 2011 года! Но препаратов в больницах нет до сих пор.



Туберкулёз (от лат. tuberculum — бугорок) — широко распространённое в мире инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое различными видами микобактерий, как правило, Mycobacterium tuberculosis (палочка Коха). Туберкулёз обычно поражает лёгкие, реже затрагивая другие органы и системы. Mycobacterium tuberculosis передаётся воздушно-капельным путём при разговоре, кашле и чихании больного. О том, что туберкулез заразен, знали ещё задолго до открытия природы инфекционных заболеваний. В вавилонском Кодексе Хаммурапи было закреплено право на развод с больной женой, у которой имелись симптомы лёгочного туберкулёза. В Индии, Португалии и Венеции были законы, требующие сообщать о всех подобных случаях. Лечение туберкулёза, особенно внелегочных его форм, является сложным делом, требующим много времени и терпения, а также комплексного подхода.



