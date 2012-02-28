Шойгу может уйти из правительства на Дальний Восток

Вполне вероятно, что Министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу уйдет из правительства после президентских выборов. Помощник Шойгу Ирина Адрианова сообщила, что комментировать информацию об уходе министра не станет.



«Сейчас глава ведомства руководит ликвидацией последствий взрыва в жилом доме в Астрахани, о планах после выборов сказать нечего», ответила она.

Наиболее вероятная должность Шойгу после президентских выборов — пост во главе создаваемой сейчас новой госкорпорации по развитию Дальнего Востока.

Об идее учреждения корпорации впервые заговорил сам Шойгу 22 января на встрече с Владимиром Путиным. Путин идею поддержал, через несколько дней одобрение на личной встрече высказал президент Дмитрий Медведев, сообщает Forbes.

57-летний Шойгу дольше всех работает на своем посту в нынешнем составе кабинета. Он занимает пост министра по гражданской обороне и ЧС с 1994 года (до этого возглавлял госкомитет по предотвращению ЧС).

Кто придет на замену Шойгу - неизвестно. Возможно, это станет первый зам Руслан Цаликов, занимающий эту должность уже 11 лет, и который, как правило, исполнял обязанности главы ведомства в его отсутствие.



