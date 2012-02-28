Полиция готовится к оппозиционной акции у здания ЦИК

В Москве сотрудники полиции усиливают меры безопасности в Большом Черкасском переулке. Вечером во вторник у центрального входа в Центральную избирательную комиссию ожидается несанкционированная акция активистов "Другой России".

Четыре полицейских автобуса припаркованы перед входом в ЦИК, еще два автозака находятся в соседних переулках. Сотрудники ДПС и полицейские дежурят на прилегающих улицах, передает Интерфакс. Часть сотрудников правоохранительных органов одета в бронежилеты, они имеют при себе резиновые палки и защитные шлемы.