В Москве на пикетчика посольства Азербайджана напали двое неизвестных

В Москве на активиста движения "Солидарность", пикетирующего посольство Азербайджана в России, напали двое неизвестных, стоявших в очереди в посольство.

Активист Алексей Кнедляковский сообщил, что нападавшие - представители азербайджанской национальности напали на него прямо на глазах подошедшего сотрудника полиции, передает корреспондент "НацАкцента".

По словам Кнедляковского, нападавшие разорвали плакат, при этом сотрудник полиции ничего не сделал.

Активист напомнил, что 28 февраля армянские националисты вспоминают жертв геноцида в Сумгаити в 1988 году, поэтому он пришел к посольству и встал в одиночном пикете. На плакате, который Кнедляковский принес собой, было написано "Не забудем, не простим" а также "Сумгаити 1988" на армянском языке.

"Меня возмущает, что правительство Азербайджана замалчивает трагические события в Сумгаити, - заявил активист "НацАкценту", - Прошло уже 24 года, а события так и не получили официальной огласки".

После нападения активист написал заявление в ОВД, в связи с правонарушением, которое можно квалифицировать по статье 149. "Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них", а также заявление на "бездействие сотрудника полиции".

Напомним, в конце февраля 1988 года в городе Сумгаит Азербайджанской ССР произошли массовые беспорядки на этнической почве, сопровождавшиеся насилием в отношении армянского населения, грабежами, убийствами, поджогами и уничтожением имущества. По официальным данным в ходе беспорядков погибло 26 граждан армянской и 6 граждан азербайджанской национальности, более ста человек было ранено. Как указывается в материалах Правозащитного центра "Мемориал", отсутствие своевременного расследования обстоятельств погромов, установления и наказания виновных привело к дальнейшей эскалации карабахского конфликта.