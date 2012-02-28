В Москве теперь можно записаться к врачу без очередей в регистратуру

В Москве записаться к врачу теперь можно через интернет, правда, пока не во все поликлиники, но до конца первого полугодия 2012 года электронная запись должна появиться во всех амбулаториях столицы.



Для того, чтобы записаться к нужному специалисту, достаточно зарегистрироваться на московском портале государственных услуг pgu.mos.ru, завести «личный кабинет», подтвердив e-mail и номер мобильного телефона. После регистрации пользователь должен привязать к системе свой полис обязательного медицинского страхования /это делается один раз/, выбрать специалиста, дату, время посещения и записать номер талона.

Также можно обратиться с паспортом в районный ГУ ИС или многофункциональный центр.



