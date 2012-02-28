Мэрия Москвы отказала оппозиции в проведении митинга на Лубянке

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг оппозиции на Лубянской площади в понедельник, 5 марта. Переговоры о проведении митинга продолжатся в среду, сообщил координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов.

По словам оппозиционеры, полтора часа переговоров в столичной мэрии не дали никаких результатов. "Мы были готовы рассмотреть компромиссный результат. Вместо Лубянской площади, которую мэрия категорически не хочет согласовывать, мы были готовы рассмотреть Манежную", - сказал Удальцов, передает РИА Новости. Мэрия отказала и в проведении митинга оппозиции на Манежной площади. "По мнению власти, (на митинге) будет гораздо больше, чем 10 тысяч человек. Но это только их мнение", - отметил Удальцов. В свою очередь мэрия столицы предложила провести акцию на Болотной площади, однако оргкомитет митингов с этим не согласен. "Мы им пытались объяснить, что люди не хотят идти на Болотную. Ни один опрос уже в интернете проводился... Мы пытались им объяснить, что если согласования не будет, люди пойдут стихийно, и ситуация может просто выйти из-под контроля", - отметил Удальцов. Заседание оргкомитета, которое определит действия оппозиционеров 5 марта, состоится в четверг. "Заявку оппозиции на проведение шествия на Новом Арбате 10 марта, мэрия также отказалась согласовывать", - сообщил Удальцов.