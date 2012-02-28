Дмитрий Медведев заявил о взрослении общества

Увеличение количества жалоб со стороны россиян по вопросам соблюдения политических прав - положительный признак, считает Дмитрий Медведев. Президент России считает, что это говорит о взрослении общества.

Во вторник Владимир Лукин, уполномоченный по правам человека, представил ежегодный доклад о поступивших жалобах. По его словам, в докладе не полностью учтены жалобы, поступившие после 4 декабря 2011 года. "Ход избирательной кампании в Госдуму вызвал неоднозначную реакцию", - сказал Лукин. Он особенно отметил, что протесты прошли в культурной форме. "Подавляющее число участников митингов вели себя очень корректно и культурно", - сказал Лукин, передает РИА Новости. "Я наблюдал за митингами и у меня поднималось что-то вроде патриотического чувства", - добавил уполномоченный по правам человека.