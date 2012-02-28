В Грузии россияне не смогут проголосовать, участки не откроют

В связи с отсутствием отношений между Москвой и Тбилиси в Грузии не будут открыты участки по выборам 4 марта президента РФ. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии республики.



Так как между Грузией и Россией прерваны дипломатические отношения, голосование российских граждан, на время выборов находящихся на грузинской территории, невозможно. Граждане России могут выехать в соседнюю Армению и проголосовать там.



Так же было в Грузии и на прошедших в России парламентских выборах.



