В Грузии россияне не смогут проголосовать, участки не откроют
28 февраля 2012, 16:01 [ «Аргументы Недели» ]
В связи с отсутствием отношений между Москвой и Тбилиси в Грузии не будут открыты участки по выборам 4 марта президента РФ. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии республики.
Так как между Грузией и Россией прерваны дипломатические отношения, голосование российских граждан, на время выборов находящихся на грузинской территории, невозможно. Граждане России могут выехать в соседнюю Армению и проголосовать там.
Так же было в Грузии и на прошедших в России парламентских выборах.