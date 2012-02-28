В России могут быть легализованы специальные устройства, блокирующие сигнал мобильных телефонов, например, в театрах, храмах и учебных заведениях во время экзаменов. Это будут обсуждать на ближайшем заседании Государственной комиссии по радиочастотам.

Заседание должно состояться 16 марта.

В театрах или в церквях работа мобильников не просто мешает окружающим, а может привести к срыву мероприятия. В учебных заведениях во время экзаменов использование средств связи и вовсе запрещено.

Есть ограничение на использование сотовой связи за рулем. За это даже установлена административная ответственность.

Большинство опрошенных радиостанцией "Эхо Москвы" по телефону – почти 72% - против блокирования мобильной связи, в том числе в театрах, школах и других заведениях.

В Госдуме поддерживают использование "глушилок" сотового сигнала во время проведения ЕГЭ, но подчеркивают, что эта мера не должна затрагивать жителей соседних со школами домов.



