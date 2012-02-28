«Медведев был бы классным руководителем»

Во время встречи со школьниками в Чебоксарах Дмитрий Медведев сказал, что в детстве хотел стать учителем. Специально для «АН» на вопрос «Что потеряла и что приобрела Россия от того, что Медведев не стал школьным учителем?» отвечают…

Ирина Печерникова, заслуженная артистка России:

«Он бы пришел в профессию по зову сердца»

- После фильма «Доживем до понедельника» многие воспринимают меня как классную руководительницу 10 класса. Да я и сама прониклась этой профессией и до сих пор в какой-то степени остаюсь в образе. Поэтому с уверенностью могу предположить, что Дмитрий Анатольевич был бы хорошим учителем и даже классным руководителем. Дети тянутся к таким личностям - воспитанным, интеллигентным, образованным и одновременно мягким. Тем более, если он бы пришел в профессию по зову сердца, ведь в школе много случайных людей, которые не сумели найти себя в другом деле. Но как можно взвешивать на весах работу учителя и президента? У президента гораздо больше возможностей, и для России очень хорошо, что Медведев стал президентом, а не учителем.

Иван Рыбкин, бывший председатель Госдумы (1996-1998 гг.), бывший зампред правительства РФ (1998г.):

«Премьерство – это не для Медведева»

- Медведев мог быть хорошим учителем. Мог и хорошим юристом (если бы прилежнее учился в университете). В последние годы он был ведомым, вторичным, хотя мог бы претендовать на первые роли. Его талант руководителя высшего ранга не получил развития. Может, он что-то и хотел сказать, но до конца так и не сказал. Правда, он сказал, что свобода лучше, чем несвобода... Медведев хотел реформировать политическую систему России и дать ей толчок для дальнейшего развития, но получилось наоборот. У меня есть ощущение, что отказ выдвинуться на второй срок, это харакири – явно не его решение. Но это мощнейший удар по его самолюбию, после которого очень тяжело восстановиться. Даст бог, он восстановится, хотя могу сказать прямо: премьерство – это не для Медведева. Он не хозяйственник, и для него подойдет роль руководителя партии, может, даже оппозиционной. Он мог бы быть неплохим председателем Госдумы или Конституционного суда, если бы глубже вникал в вопросы права, юриспруденцию. И он бы не позволил собой помыкать, как Зорькин.

Игорь Волгин, писатель, историк, доктор филологических наук, профессор:

«Судите не по тому, что он есть…»

- «Судите наш народ не по тому, что он есть, а по тому, чем желал бы стать». Заменим в этой цитате Достоевского слово «народ» на «президент» - и получим правильный ответ. Желание стать учителем истории, пускай лишь в детстве, пускай, нереализованное, характеризует человека с самой лучшей стороны! Президент с такими знаниями - благо для страны. Но президент, не знающий истории России, не понимающий ее целостности и логики, - слепой поводырь.





