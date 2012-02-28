В Москве 1 апреля начнется месячник по уборке городских территорий

В Москве с 1 по 29 апреля пройдет месячник по уборке и благоустройству городских территорий. В прошлом году это мероприятие стартовало раньше - 21 марта. В городе будут убирать мусор и приводить в порядок газоны.

Как отметил руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Андрей Цыбин, в рамках месячника 21 и 28 апреля пройдут массовые общегородские субботники. Был создан штаб, занимающийся организацией месячника и субботников, сообщил Цыбин. Его возглавил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает Интерфакс.