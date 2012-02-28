В Астрахань с незапланированной поездкой прибыл российский премьер

Во вторник в Астрахань прибыл с незапланированной поездкой премьер-министр России Владимир Путин, здесь он проведет совещание по ликвидации последствий обрушения подъезда жилого дома, посетит место трагедии и встретится с пострадавшими жителями.



Кроме того, российский премьер осмотрит дома, в которые предполагается переселить оставшихся без жилья людей.



По последним данным, в результате обрушения подъезда погибли восемь человек, более 20 человек пострадали. В настоящее время разбор завалов продолжается.