В центре охраны высших органов власти идет выемка документов

В центре охраны объектов высших органов власти Главного управления вневедомственной охраны (ГУВО) МВД РФ проводится выемка документов, в здании заблокировали телефонную связь, об этом сообщил высокопоставленный источник в МВД РФ.



Источник не исключил, что интерес ГУСБ к Центру охраны объектов высших органов власти может быть связан с расследованием уголовного дела в отношении в ФГУП "Охрана", которое в свое время курировал бывший начальник Санкт-петербургской полиции Михаил Суходольский.



Руководитель ГУВО Вадим Савичев подтвердил, что в кабинетах центра работают сотрудники ГУСБ МВД РФ. Вместе с тем, он заявил, что данные действия никак не связаны с делом в отношении ФГУП "Охрана", "центр - это отдельная, самостоятельная структура", передает Интерфакс.