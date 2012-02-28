Представитель общественной организации "Российские пенсионеры за справедливость" сообщил, что члены организации намерены в ближайшее время возродить партию "Пенсионеры России", многие из которых ранее входили в эту партию.



По словам представителя организации, "общественная организация "Российские пенсионеры за справедливость" в среду проведет заседание центрального совета, на котором будет поднят вопрос о возрождении партии "Пенсионеры России", передает РИА Новости.



Напомним, партия "Пенсионеры России" была создана в 1997 году, ее председателем был сначала Сергей Атрошенко, затем - Валерий Гартунг. В октябре 2006 года съезд партии принял решение о самороспуске партии и вхождении в состав учредителей партии "Справедливая Россия" в связи с чем партия прекратила свое существование.