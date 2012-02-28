Ксения Собчак прокомментировала покушение на Владимира Путина

Телеведущая Ксения Собчак, как и большинство российских блогеров, не восприняла сообщение о покушении на Владимира Путина серьезно. В своем микроблоге в Твиттере Собчак написала на эту тему, широко обсуждаемую россиянами,: «Покушение? хотя бы реально оригинальная идея со времен александра2,не раскрученная. это вам не идею митингов и автопробегов воровать».

«Но есть и недоработки. Почему в покушении на Путина не просматривается явный американский след? ну там кусочек флага, отпечатки Макфола?», - заметила Ксения Анатольевна и предложила: «Давайте уважать чужой креатифф. лига избирателей-меняется на «чистые выборы, митинг на путинг. а здесь идея чистая. Не тыренная. Respect.».

Напомним, о предотвращенном покушении на Владимира Путина передал «Первый канал». На Украине задержаны боевики, входившие в террористические группы, подконтрольные международному террористу Доку Умарову, которые признались в подготовке покушения на премьер-министра России Владимира Путина.

На вопрос по этой теме «АН» ответили Ахмар Завгаев, почетный гражданин Чеченской республики, депутат Госдумы четвертого и пятого созывов; Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации; режиссер Юрий Грымов.