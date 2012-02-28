Театралы освистали в ГАБТе польского композитора, перепутав с Чуровым

В Москве в Большом театре знаменитого польского композитора Кшиштофа Пендерецкого в субботу освистали, приняв за главу ЦИК РФ Владимира Чурова, который обладает значительным портретным сходством с творцом музыки.

Как пишут российские блогеры, инцидент произошел в рамках фестиваля "Золотая маска", во время оперы Родиона Щедрина "Мертвые души". Свидетели конфуза предлагают ввести в Большом театре фейс-контроль.

Кроме того, блогеры предлагают "президенту РФ и лидерам внесистемной оппозиции принести извинения К. Пендерецкому (или В. Чурову, если тот писал музыку под псевдонимом "К. Пендерецкий")".

"Если этого не будет сделано, то в европах будут по-прежнему думать, что в России живет сплошное быдло, разгуливающее по Большому театру, словно медведи по Кремлю", - отмечает пользователь sozercatel_51, передает РБК.

"АН" писали, что в Москве 25 февраля стартовал главный конкурс театральной России - фестиваль "Золотая Маска". Питерская Мариинка привезла в столицу оперу Родиона Щедрина "Мёртвые души", реконструированную 3 года назад, которая претендует в этом году сразу на 9 "Золотых Масок" в разных номинациях.

Отметим, что 79-летний польский композитор Кшиштоф Пендерецкий прославился созданием опер (среди который "Потерянный рай" по мотивам Джона Милтона), вокально-симфонических, камерных и оркестровых сочинений. Он написал музыку к фильму польского режиссера "Рукопись, найденная в Сарагосе". Получил международное признание: имеет госнаграды России, Германии, Италии и постсответских республик. Был удостоен Премии Гравемайера за Адажио для большого оркестра.

58-летний Владимир Чуров, в течение пяти последних лет возглавляющий ЦИК России, особо прославился на весь мир проведением сомнительных выборов в Госдуму РФ в декабре минувшего года.

Очевидно, с учётом многотысячных претензий высказанных россиянами всеми доступными им способами, сегодня Чуров заявил, что в случае задержки итоговых протоколов голосования на выборах 4 марта он обратится в Генпрокурату.

Напомним, 4 марта в России буду выбирать президента.