МВД: В России сохранияется угроза совершения террористических актов

Начальник ГУ по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Федерации МВД РФ Юрий Демидов сообщил, что в России в преддверии президентских выборов сохраняется угроза совершения террористических актов.



Юрий Демидов сказал, что "угроза совершения террористических актов, в том числе с возможными смертниками, к сожалению, сохраняется", передает БИ-БИ-СИ.



Напомним, сотрудники ФСБ обнаружили и обезвредили схрон со взрывчаткой, который предположительно был организован для покушения на премьер-министра Владимира Путина. Взрывчатка была заложена террористами еще в 2007 году на железной дороге до аэропорта "Внуково", которая проходит неподалеку от Кутузовского проспекта.



По мнению сотрудников ФСБ, в случае реализации планов террористов "был бы приличный взрыв, достаточный, чтобы разворотить грузовую машину".