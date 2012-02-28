Сотрудники «Почты России» помогли предотвратить более 500 преступлений

С начала 2011 года в тесном взаимодействии федерального почтового оператора «Почта России» и правоохранительных органов были предотвращены более 500 преступлений.

Сотрудники почтовой службы пресекли попытки пересылки в почтовых отправлениях: наркотических средств и веществ, оружия и боеприпасов, радиоактивных веществ. Только посылок с наркотиком задержано 421.

Представители правоохранительных органов отметили активное содействие почтовиков в вопросах обеспечения общественной безопасности и поддержания правопорядка. В 2012 году в январе работники Почты в Петрозаводске совместно с Управлением Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Республике Карелия предотвратили поступление на территорию города наркотического вещества в особо крупном размере.

Был задержан получатель почтового отправления, в котором содержался N-метилэфедрон, запрещенный законодательством и международными договорами. В феврале при непосредственном участии подразделения почтовой безопасности в Красноярске был задержан опасный преступник, находившийся в федеральном розыске.

Совместно с таможенными службами осуществляется постоянный контроль за безопасностью международных почтовых потоков. Федеральный почтовый оператор активно содействует профилактическим антинаркотическим мероприятиям, проводимым ФСКН. Почта развивает взаимодействие с МВД, как с центральным аппаратом, так и с территориальными органами, в целях повышения общественной безопасности и, в частности, безопасности на сети почтовой связи. Создана специальная рабочая группа МВД и федерального почтового оператора.