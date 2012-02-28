По делу об обрушении дома в Астрахани есть задержанные

В следственном управлении СК РФ по Астраханской области сообщили, что за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель двух и более лиц, в Астрахани по делу об обрушении подъезда многоэтажного дома задержаны четыре человека.



По информации следственного управления, в настоящее время задержаны сотрудники газовой службы и ЖЭК, которые обвиняются в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 219 УК РФ - нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель людей. Также, было заведено дело в отношении главного инженера ЖЭК, который сейчас находится в больнице.



Ранее по факту обрушения дома было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 - нарушение правил безопасности при проведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Однако впоследствии эти два дела были объединены в одно.



Напомним, в результате обрушения подъезда в доме по улице Островского в Астрахани, погибли шесть человек, 16 получили травмы. Еще 14 человек, по уточненным данным, числятся пропавшими без вести.